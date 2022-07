Corte de verba do governo faz IF Sul de Minas demitir terceirizados

Fachada da Reitoria do IF Sul de Minas em Pouso Alegre, que interliga toda a estrutura administrativa e educacional (foto: Assessoria de Comunicação do IF Sul de Minas) O corte de verbas anunciado pelo governo federal já respingou no IF Sul de Minas (Instituto Federal do Sul de Minas). De acordo com a assessoria de imprensa, das nove unidades, duas delas vão cortar funcionários terceirizados: Muzambinho e Inconfidentes.

No campus de Inconfidentes, o número de colaboradores será reduzido em 12. Já no de Muzambinho, 24 funcionários terceirizados da unidade serão demitidos. Nas duas unidades, todos os setores que contam com colaboradores terceirizados foram afetados. Conforme o IF Sul de Minas, foram poupados aqueles que têm contato direto com os estudantes.

Já nas outras unidades, como Carmo de Minas, Machado, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações, não haverá necessidade de demitir colaboradores terceirizados por enquanto.

Nos últimos anos, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica já vem sofrendo fortemente com a redução do orçamento, especialmente de recursos para investimento em equipamentos e infraestrutura.

A situação é ainda mais grave quando se considera uma inflação acumulada de 12,13% somente nos últimos 12 meses.

Asssistência Estudantil mantida

Para evitar que o bloqueio comprometa o desenvolvimento e a execução de ações e programas que beneficiam diretamente os estudantes, diz a nota, a gestão do IF Sul de Minas, de forma responsável, decidiu manter o valor integral da Assistência Estudantil e de outras ações em curso de apoio aos estudantes, principalmente neste momento de retomada das atividades presenciais.

O bloqueio será mantido para as despesas de custeio de suas unidades. Neste contexto, o valor bloqueado representa 11,71% sobre a parcela do orçamento que seria destinado às despesas de custeio.

Das nove unidades, apenas duas precisarão efetuar cortes nos colaboradores terceirizados até o momento. Antes de adotar essa medida, a administração do IF Sul de Minas buscou diversas alternativas, suspendendo e cancelando algumas ações. Dentre as medidas adotadas estão o corte nas diárias de visitas técnicas, a diminuição dos insumos nas escolas fazenda e o racionamento de energia elétrica e água.