As 7 universidades brasileiras entre as 10 melhores da América Latina

THE destacou que 'Brasil supera a média latino-americana na maioria das métricas' (foto: Getty Images)

Sete universidades brasileiras estão entre as dez melhores da América Latina, de acordo com ranking compilado pelo provedor de dados e avaliações de educação Times Higher Education (THE).

A lista completa é composta por 197 universidades de 13 países.

O Chile tem a primeira colocação, mas o Brasil é o país mais representado no ranking, com 72 universidades. Em seguida, estão Chile (30), Colômbia (29) e México%u202F(26).

Entre as 20 primeiras colocadas, 14 são brasileiras, segundo o levantamento divulgado na quinta-feira (14/7). No levantamento odo ano passado, 13 das 20 instituições mais bem avaliadas eram brasileiras.

Segundo o Times Higher Education (THE), as universidades são analisadas em cinco áreas: ensino (36%), pesquisa (34%), impacto de citação (20%), participação internacional (7,5%) e receita da indústria (2,5%).

20 melhores universidades da América Latina

1. Pontifícia Universidade Católica do Chile - Chile

2. Universidade de São Paulo (USP) - Brasil

3. Universidade de Campinas (Unicamp) - Brasil

4. Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) - Brasil

5. Instituto de Tecnologia de Monterrey - México

6. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - Brasil

7. Universidade do Chile - Chile

8. Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - Brasil

9. Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) - Brasil

10. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) - Brasil

11. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - Brasil

12. Universidade Estadual Paulista (Unesp) - Brasil

13. Universidade dos Andes - Colômbia

14. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) - Brasil

15. Universidade de Brasília (UnB) - Brasil

16. Universidade Nacional Autônoma do México -México

17. Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) - Brasil

18. Universidade Nacional da Colômbia - Colômbia

19. Universidade Federal de Viçosa (UFV) - Brasil

20. Universidade Federal do Paraná (UFPR) - Brasil

Fonte: Times Higher Education (THE)

USP ficou em 2º lugar entre as melhores universidades da América Latina pelo 6º ano consecutivo (foto: Getty Images)

É o 4º ano consecutivo que a Pontifícia Universidade Católica do Chile lidera o ranking. E a USP ficou em 2º lugar pelo 6º ano consecutivo.

Os responsáveis pela pesquisa destacaram que a UFSC e a Unifesp subiram cinco posições cada uma.

A federal catarinense voltou para o ranking das dez melhores pela primeira vez desde 2020, passando do 11º lugar no ano passado para o 6º este ano, devido a uma melhora em diversas métricas de pesquisa, segundo o Times Higher Education (THE).

A Unifesp passou de 9º no ano passado para 4º neste ano, devido a melhoras na influência das pesquisas (impacto de citações), de acordo com o THE.

No geral, o THE destacou que "o Brasil supera a média latino-americana na maioria das métricas, exceto impacto de citações e métricas internacionais, e teve melhorias significativas na qualidade e quantidade de pesquisas".

Apesar disso, houve uma pequena queda no número de instituições brasileiras entre as 50 melhores, caindo de 29 para 28, na comparação com o ano passado.

- Texto originalmente publicado em http://bbc.co.uk/portuguese/geral-62150335

