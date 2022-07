Site do Sisu apresenta instabilidade, segundo estudantes

Sisu divulga resultado de aprovados e lista de espera (foto: Agência Brasil)

As notas do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre de 2022 foram divulgadas às 18h desta quarta-feira (6). Os candidatos podem conferir o resultado no site do Acesso Único, que apresentou algumas instabilidade devido ao enorme número de usuários na página. No total, 2.043 vagas foram ofertadas para os cursos de graduação no segundo semestre.