Sisu 2022.2: inscrições para as vagas do segundo semestre encerram hoje (01) (foto: Educa Mais Brasil)

Seguindo o cronograma do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), os estudantes interessados em participar da oferta das vagas para o segundo semestre do programa têm até hoje (01) para se inscrever. As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pela internet, por meio do portal acesso único.





Estão aptos a participar do processo seletivo os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, desde que não tenham obtido nota zero na prova de redação e que não tenham participado do Exame na condição de treineiros.





O programa utiliza notas do Enem para realizar a seleção dos alunos. Diariamente, até o fim das inscrições, o Sisu libera as notas de corte para cada curso. Caso a pontuação do Enem do estudante esteja abaixo dessa nota de corte, ele tem a possibilidade de mudar a opção de curso. Se, ao final da inscrição, o desempenho for acima da nota de corte, há chances de ser selecionado no curso pretendido.





No ato da inscrição, o participante deve indicar as duas opções de cursos por ordem de preferência, mas não é necessário indicar as duas opções de curso de graduação na mesma instituição de ensino superior pública.





Segundo o edital, as instituições participantes dessa edição deverão disponibilizar acesso gratuito à internet para a inscrição de candidatos ao processo seletivo, nos dias e horários de funcionamento regular da faculdade ou universidade.





O prazo para a matrícula dos aprovados será no período de 13 a 18 de julho de 2022. Cada instituição divulgará por meio de edital próprio os dias, horários e locais de atendimento para a matrícula dos estudantes.