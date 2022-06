Enade 2022: saiba quais áreas de graduação serão avaliadas nesta edição (foto: Educa Mais Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o edital do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2022, aplicado para avaliar os alunos concluintes de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia vinculados ao ano III do ciclo avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).





Conforme previsto em edital, as provas do exame serão aplicadas no dia 27 de novembro, em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Os participantes, além de resolverem as perguntas de prova, responderão ao Questionário do Estudante.





Ao todo, cursos de 26 áreas de graduação serão avaliados pelo Enade 2022 por meio do desempenho dos estudantes. Para o grau bacharelado, serão avaliados os cursos de Administração Pública, Administração, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Comunicação Social (Jornalismo), Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Serviço Social, Secretariado Executivo, Teologia e Turismo.





Já os cursos superiores de tecnologia serão avaliados os cursos de Logística; Marketing; Design de Interiores; Design Gráfico; Design De Moda; Gastronomia; Gestão Comercial; Gestão da Qualidade; Gestão Pública; Gestão Financeira; Processos Gerenciais; Gestão de Recursos Humanos; Tecnologia em Comércio Exterior.





As inscrições de alunos, por meio dos coordenadores de cursos, deverão ser feitas entre 6 de julho e 31 de agosto, no Sistema Enade. A participação no Enade 2022 é obrigatória para estudantes ingressantes e concluintes habilitados de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia ligados às áreas de avaliação da edição.





Confira o cronograma do exame





Inscrição dos estudantes ingressantes e concluintes habilitados: 6 de julho a 08 de agosto de 2022.

Preenchimento do cadastro pelos estudantes concluintes habilitados: 6 de julho a 26 de novembro de 2022

Solicitação de Atendimento Especializado e/ou Tratamento pelo Nome Social: 1º a 08 de setembro de 2022.

Resultado da solicitação de Atendimento Especializado e/ou Tratamento pelo Nome Social dos estudantes concluintes habilitados: 16 de setembro de 2022.

Recurso da solicitação de Atendimento Especializado e/ou Tratamento pelo Nome Social dos estudantes concluintes habilitados: 17 a 23 de setembro de 2022.

Preenchimento do Questionário do Estudante: 1º de setembro a 26 de novembro de 2022.

Divulgação dos locais de prova no Sistema Enade: 16 a 27 de novembro de 2022.