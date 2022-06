Indígenas ganham oportunidade de curso gratuito oferecido pela Embaixada dos EUA (foto: Educa Mais Brasil)

O programa Access Amazon, desenvolvido pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, está com inscrições abertas para indígenas interessados em aprender inglês. São 140 vagas direcionadas para indígenas de 18 a 35 anos, residentes nos estados da Amazônia Legal.





Caso haja vagas, em ordem de prioridade, também serão aceitas inscrições de ativistas, acadêmicos e profissionais engajados em assuntos de sustentabilidade na região, bem como ribeirinhos, quilombolas e indígenas residentes em outras regiões do Brasil.





O curso, que é on-line e gratuito, será realizado entre setembro de 2022 e junho de 2023, com objetivo de expandir o potencial de lideranças e conhecimento dos participantes em causas ambientais. As inscrições seguem até o dia 25 de julho. Os interessados devem ter nível básico da Língua Inglesa para se candidatar no programa. As inscrições podem ser feitas pelo site +Unidos.





O programa é uma iniciativa da Embaixada e consulados dos Estados Unidos no Brasil, por meio do Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa (RELO), e conta com a implementação do Grupo +Unidos e apoio estratégico da PPA Plataforma Parceiros pela Amazônia.





Durante os encontros virtuais, os participantes vão vivenciar o idioma enquanto compartilham suas experiências e práticas em relação ao meio ambiente e questões da Amazônia, seus povos e culturas.

O programa Access é oferecido pelo Departamento de Estado dos EUA em mais de 86 países. No Brasil, já beneficiou mais de três mil participantes desde seu início em 2008. Access Amazon é mais uma iniciativa da parceria entre a Embaixada e Consulados dos EUA e o Grupo +Unidos.