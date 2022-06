Campanha arrecada dinheiro para ajudar estudante cego a concluir o curso de Pedagogia (foto: Educa Mais Brasil)

Em uma de suas frases mais conhecidas, Paulo Coelho afirma que "o mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e correr o risco de viver seus sonhos". Para o estudante de Pedagogia Rogério Gomes, 41, o sonho é grande e a vontade de realizar é maior ainda. O estudante quer se formar para ajudar outras pessoas a concretizarem aquilo que elas almejam na vida, tudo isso através da educação.



O rapaz divide a sua vida entre trabalhar como gari na cidade de Goiânia e estudar durante a noite. Porém, no meio dessa rotina agitada o estudante encontrou um empecilho maior do que perda da visão ao longo dos anos causada pelo glaucoma congênito: a falta de recursos financeiros para se manter estudando. Esse obstáculo o fez trancar o curso faltando apenas três semestres para a formação.



Mesmo somando o seu salário e o da sua esposa, as contas começaram a acumular e a família passou a não dar mais conta de todos os pagamentos da casa e da mensalidade de R$328 da faculdade. "Por atitudes impensadas e falta de educação financeira, eu me endividei e precisei interromper a minha graduação. No dia em que eu tranquei o curso foi muito triste, voltei para casa chorando pois se tratava do meu sonho, do meu futuro e do futuro da minha família", conta o estudante que caminhava cerca de 1km todos os dias para chegar até a faculdade.



Casado e pai de duas filhas, Rogério estudou toda a vida em escolas públicas. Seus pais não conseguiram concluir a educação básica. Por conhecer bem a realidade das periferias e da falta de acesso à educação de qualidade, ele acalenta desde a infância o sonho de ingressar no ensino superior e conseguir ser professor. "O meu pensamento sempre foi de ajudar as pessoas e, principalmente, os que possuem alguma dificuldade, assim como eu", planeja.



Após a formação em Pedagogia, Rogério tem planos maiores. Pretende fazer pós-graduação em História e uma especialização em Braile para, assim, ensinar em instituições de ensino voltadas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), onde ele conseguiu concluir o ensino médio. "Se hoje estou em busca de especializações profissionais é porque no meu ensino médio pude contar com a educação gratuita, através do EJA. Quero ajudar pessoas que, assim como eu, saem pela manhã de casa e não têm tempo para estudar durante o dia. E, mesmo chegando cansado após um longo dia de trabalho, se arrumam e vão para escola no período da noite", afirma.



Rogério quer que a sua história sirva de motivação para que os jovens, especialmente os que vivem com a limitação de alguma deficiência, não desistam dos seus sonhos no primeiro obstáculo encontrado no caminho. "Quero que as pessoas conheçam a minha história, um homem cego, que não teve o apoio necessário e enfrentou diversos problemas nos ambientes educacionais, que sai de casa às seis horas da manhã e retorna às dez horas da noite, mas é capaz de conseguir conquistar tudo que sempre sonhou. Através dos estudos, vou conseguir ser alguém na vida", conclui.



"Só Vakinha Boa Gari Cego"



Pensando em ajudar Rogério a concluir essa etapa tão importante, o perfil Só Notícia Boa - conhecido por divulgar, diariamente, pautas positivas que melhoram o dia das pessoas, lançou uma vakinha para arrecadar o valor necessário para a conclusão do curso de Pedagogia. O sonho dele é ser professor de História e Braile. Para ajudar Rogério a concluir a graduação em Pedagogia, você pode contribuir com qualquer valor através do link.



Para o jornalista Rinaldo de Oliveira, criador do site, o papel social da página é tornar essas histórias conhecidas e mobilizar gente disposta a transformar a realidade de quem precisa. "Criamos a Vakinha Boa há um ano e, desde então, recebemos inúmeros pedidos de ajuda. Fazemos uma triagem de todas e abraçamos algumas histórias como a de Rogério, que não tem como não ajudarmos", revela o idealizador do portal.



Trajetórias de superação e que têm a educação como principal fonte de motivação causam empatia com os seguidores e leitores do portal, que compartilham o desejo de escrever um capítulo mais feliz diante de um cenário de brasileiros privados do básico. "Nós vemos tantas pessoas abandonando os estudos por diversos fatores, mas ele não só resiste como quer aprender para poder ensinar, mesmo com toda dificuldade e limitação até para enxergar. Ele só quer seguir no caminho da educação. Essa é a nossa missão, é isso que nos move", define Rinaldo.