Enem 2022: simulados e aulas gratuitas prometem ajudar estudantes para as provas (foto: Educa Mais Brasil)

Estudantes que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm até 24 de junho para se inscrever no simulado on-line e gratuito para a prova, disponibilizado pelo Curso Etapa, que será aplicado virtualmente nos dias 25, 26 e 27 de junho, 2, 3 e 4 de julho.



O simulado é mais uma ferramenta encontrada na internet para ajudar os estudantes, principalmente para aqueles sem acesso a cursos pré-Enem. O simulado aplicado pelo curso Etapa será dividido em duas partes, no mesmo modelo do Enem, sendo composto por questões de vestibulares nacionais, além de questões originais, preparadas pelos professores da instituição.



Ao final, os estudantes receberão uma análise de desempenho, que compara sua pontuação com a de outros participantes, e também poderão conferir um vídeo com orientações para aperfeiçoar a prova de redação.



Como estudar em casa para o Enem



A internet é uma potente ferramenta para quem deseja se preparar para importantes provas. Mesmo antes da pandemia, a tendência de estudar de forma autodidata já era forte e muitos estudantes optam pela prática. Para isso, videoaulas disponíveis em canais no Youtube e aplicativos gratuitos prometem facilitar a forma de estudar, em qualquer lugar e a qualquer hora.



OGuia Enemreúne materiais gratuitos de diversas disciplinas cobradas no exame e em outros vestibulares. No site são disponibilizados artigos com resumos das principais áreas de conhecimento da prova. Para cada disciplina, há diferentes textos focados nas informações mais relevantes.



Já no YouTube dentre os diversos canais focados em preparar os estudantes, aplaylistno canal do Educa Mais Brasil tem videoaulas preparadas por professores de diversas áreas do conhecimento e que são disponibilizadas gratuitamente. As aulas são curtas e objetivas, com conteúdos das áreas de História, Gramática, Literatura, Interpretação Textual, Redação, Química, Língua Portuguesa, Matemática, Física, dentre outras.



Enem 2022



As provas do Enem serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro deste ano, nas versões impressa e digital. Esse exame é a principal porta de entrada para o ensino superior, por meio de bolsas de estudos em faculdades privadas pelo Prouni, por financiamento estudantil como o Fies e vagas em faculdades públicas através do Sisu.