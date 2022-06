Ufop e São Gonçalo do Rio Abaixo assinam protocolo para abertura de campus

A Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, localizada na região central de Minas Gerais, assinaram protocolo de intenções que visa a possível implantação de um campus da instituição no município. A parceria foi assinada em visita técnica da reitoria da universidade à cidade, na segunda-feira (6/6).

Participaram do encontro o prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, Raimundo Nonato Barcelos, o Nozinho, a reitora da Ufop, Cláudia Aparecida Marliére de Lima e o pró-reitor de Planejamento e Administração (Proplad) da universidade, Eleonardo Lucas Pereira.

De acordo com a Secretaria de Educação de São Gonçalo do Rio Abaixo, o prefeito do município, em parceria com a Ufop, assinou um termo que firmou o acordo, que prevê a constituição de duas equipes paritárias de trabalho: infraestrutura e pedagógica. Os cursos a serem oferecidos serão escolhidos conforme demanda municipal e regional.

A Secretária de Educação de São Gonçalo do Rio Abaixo, Lucinda Imaculada de Barcelos Santos, destacou a possibilidade de desenvolvimento intelectual dos estudantes do município: "A importância é abrir possibilidades para os jovens do município e da região ficarem no município, sem sair para estudar. Isso aumenta as perspectivas de desenvolvimento intelectual. São Gonçalo do Rio Abaixo já investe na base".

Ainda segundo Lucinda, outras reuniões ocorreram durante o ano de 2021 para viabilizar a implementação de um campus da Ufop em São Gonçalo do Rio Abaixo, mas que esse é um projeto iniciado por Nozinho, em 2013, noutra ocasião em que este foi prefeito do município.

Em nota , a Ufop afirmou que o município se dispôs a oferecer a estrutura física e os recursos necessários para viabilização das construçõe e que foram designadas equipes para a elaboração de uma proposta de projeto. Por parte da UFOP, o grupo será coordenado pelo pró-reitor de Planejamento e Administração (Proplad), Eleonardo Lucas Pereira.

A Ufop

A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) foi criada no dia 21 de agosto de 1969 e hoje oferece 51 cursos de graduação, sendo 47 presenciais e quatro a distância, 24 cursos de mestrado acadêmico e oito profissionais, 15 opções de doutorado e 10 especializações.

São mais de 11 mil alunos, cerca de 800 técnicos-administrativos e aproximadamente 900 professores, entre efetivos e substitutos, com campus em três cidades: Ouro Preto, Mariana e João Monlevade, todas localizadas, assim como São Gonçalo do Rio Abaixo, na região central de Minas Gerais.

São Gonçalo do Rio Abaixo

Emancipada em 1962, a cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo tem uma população estimada pelo IBGE (2021) de 11.114 pessoas e está localizada na mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, estando a 86,7 km de distância da capital mineira.

Com a mineração sendo sua principal atividade econômica, São Gonçalo do Rio Abaixo ocupa a sexta posição no ranking de maiores PIB’s per capita do Brasil e a primeira colocação no estado de Minas Gerais, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, tendo um PIB per capita de PIB per capita de R$ 313.035,00.