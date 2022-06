Encceja 2022: inscrições terminam no sábado (04) (foto: Educa Mais Brasil)

Seguem abertas até amanhã (04) as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022. O exame é direcionado para estudantes que não concluíram os estudos no ensino fundamental e médio em idade apropriada e desejam obter o certificado de conclusão para essas séries. Neste ano, as provas serão aplicadas em 28 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal.





Para os estudantes que vão fazer a prova e desejam se preparar bem, no site do Ministério da Educação (MEC) há materiais de estudos, provas, gabaritos e resultados das últimas edições. Também é possível encontrar diversos conteúdos gratuitos na internet, como no site do Educa Mais Brasil, que tem todas as disciplinas e assuntos que ajudam estudantes na hora dos estudos.





Inscrições e provas





A participação no Encceja é voluntária e gratuita. Para se inscrever, o estudante precisa ter, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do ensino médio, na data de realização do exame. As inscrições devem ser feitas na página do Encceja.





As provas têm o objetivo de aferir as competências, habilidades e saberes de jovens e adultos para medir se estão aptos ou não para obter os diplomas para a educação básica. Na edição deste ano, não haverá necessidade de justificativa de ausência para quem se inscreveu e faltou ao Encceja 2020. Também não será necessário o pagamento da taxa de ressarcimento para os ausentes no ano passado que vão fazer as provas novamente.





De acordo com o Inep, a medida foi tomada tendo em vista o contexto da pandemia de covid-19 que envolveu a realização da última edição. Apesar disso, se quiser fazer nova inscrição na próxima edição do exame, o participante que não comparecer à aplicação de todas as áreas do conhecimento em que se inscrever para o Encceja 2022 deverá justificar a ausência.