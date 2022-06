Centro Anne Frank Educação vai disponibilizar conteúdos gratuitos para educadores

Educadores e jovens multiplicadores de conhecimento de todo o país vão ganhar uma plataforma educacional de conteúdos gratuitos que será disponibilizada pelo Instituto Plataforma Brasil (IPB), através do Centro Anne Frank Educação, que vai ser lançado no dia 13 de junho. Com apoio do Consulado Geral do Reino dos Países Baixos em São Paulo, o projeto prevê alcançar nos próximos três anos cerca de mil professores, 50 mil alunos e várias estruturas educativas locais governamentais e não governamentais.