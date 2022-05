Fiocruz abre inscrições para 40 cursos gratuitos (foto: Educa Mais Brasil)

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma das mais renomadas instituições com foco na saúde, está com inscrições abertas para 40 cursos gratuitos. Em parceria com a Rede UNA-SUS, as especializações são voltadas para os profissionais da saúde que buscam se aperfeiçoar.





As qualificações são 100% on-line e abordam temas como saúde da mulher, dos idosos, população em situação de rua, hanseníase; doenças do aparelho digestivo; enfrentamento das arboviroses, doenças ocasionadas por vírus respiratórios emergentes, entre outros. Todos eles oferecem certificado grátis após conclusão.





Os cursos são livres, gratuitos e têm início imediato. As cargas horárias variam conforme o tema e cabem nas mais diversas rotinas e agendas. Na plataforma Campus Virtual Fiocruz também é possível encontrar cursos em EAD livres, de pós-graduação, técnicos, de aperfeiçoamento, qualificação, entre outros.





O conteúdo é elaborado por unidades, parceiros e pela Vice-presidência de Educação, Informação e Comunicação (Vpeic/Fiocruz), abrangendo diferentes áreas do conhecimento e o tema: educação em saúde aliada à tecnologia para alcançar os mais diversos públicos.





Confira, abaixo, algumas das opções disponíveis: