Programa Senac de Gratuidade está com inscrições abertas para cursos de qualificação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos de qualificação profissional com certificado. As formações são oferecidas pelo Programa Senac de Gratuidade, com cursos nas áreas de Administração, Logística e Recursos Humanos, e ofertam mais de cinco mil vagas para interessados em todo o país. As inscrições ficam abertas até o dia 6 de junho, no site da instituição.