Prefeitura de Betim abre inscrições para cursos gratuitos de inglês

Betim oferece vagas para minicursos de inglês (foto: Biljana Jovanovic/Pixabay)

As aulas serão ofertadas de forma gratuita, durante os turnos manhã, tarde e noite, por professores da Escola de Idiomas América Way, em parceria com a Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda (Seter).

Os cursos terão duração de cinco semanas, com aulas às sextas-feiras, na sede da Seter, localizada na rua Tito Pedrosa, 55, Centro. A data prevista para o início das aulas é no dia 6 de maio.

O prazo para as inscrições vai até o dia 3 de maio, na próxima terça-feira. Os interessados devem preencher um formulário online ou ir até a Seter, das 8h às 17h, para se inscrever a uma das vagas oferecidas. É necessário que o candidato tenha no mínimo 16 anos de idade.

Para mais informações, os interessados podem ligar para o telefone (31) 3531-1268 e tirar suas dúvidas sobre esse curso intensivo de inglês com a Superintendência de Trabalho, Emprego e Renda da cidade de Betim.

A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, abriu, nesta quarta-feira (27), as inscrições para 150 vagas em minicursos intensivos de inglês, de nível básico e intermediário.