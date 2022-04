Projeto oferece mentoria gratuita em diversas áreas para o público feminino (foto: Educa Mais Brasil)

Mesmo com as mulheres sendo cada vez mais incluídas em cargos de liderança nas empresas, ainda é comum vermos quão grande é a questão da desigualdade de gênero. Pensando nisso, a 4ª edição do projeto Alumna está com inscrições abertas para mentoria gratuita direcionada a mulheres que queiram se desenvolver profissionalmente em áreas como Direito, Relações Internacionais e Gestão de Negócios. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de abril no site do projeto.





A fim de acelerar o progresso da diversidade de gênero e apoiar estudantes universitárias em início de carreira, o programa é 100% on-line e irá oferecer 200 vagas para alunas de graduação (cisgênero e transgênero) de universidade públicas e privadas de todo o País, priorizando alunas de perfil racial e socioeconômico diverso.





No período de seis meses, as 200 selecionadas irão participar de aulas práticas sobre carreira e competências socioemocionais, além de acompanhamento individualizado com as líderes voluntárias com base nos interesses e na formação profissional em comum.





Em sua 4ª edição, o projeto já impactou mais de 500 mulheres e tem como meta impactar 10 mil estudantes até 2025. Entre as mentoras estão executivas de empresas como Amazon e Colgate, diplomatas e professoras universitárias.