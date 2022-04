Conheça o projeto que une Rock, futebol e som instrumental em canções de ninar (foto: Educa Mais Brasil)

Desde 2012 o dia 15 de abril é dedicado ao Dia Mundial da Arte. A data foi instituída em homenagem ao aniversário do artista Leonardo da Vinci e chama a atenção para a conscientização da atividade criativa no mundo. Com origem no vocábulo latim, a palavra "arte" designa técnica ou habilidade capaz de provocar sensações e emoções e está presente nas manifestações literárias, musicais, audiovisuais, arquitetônicas e muito mais. A arte é a representação do mundo através do belo. Não apenas na estética, mas na essência.



A criatividade e expressão artística de diversos artistas talentosos contribuem para a cultura de um país. No Brasil, um projeto inovador entrou na cena cultural unindo duas paixões: música e futebol. Carol Pozzani, sócia da RYB8, seu esposo Julio Quattrucci Jr. e o cantor do Biquini Cavadão Bruno Gouveia se uniram para criar, em meados de 2013, o projeto Rock Your Babies, que usa melodias já conhecidas para ninar as noites de pais e filhos.



Por meio do canal no YouTube, os idealizadores disponibilizam versões de músicas famosas usando apenas melodias suaves e instrumentos com sons lúdicos, porém relaxantes. O repertório já tem canções de Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Biquini Cavadão, Pitty, Skank e Charlie Brown Jr.



O grupo acaba de lançar versões dos hinos de futebol para o público infantil. Doze times integram a primeira seleção musical: Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional. As músicas estão disponíveis gratuitamente no site www.rockyourbabies.com.br, no YouTube (RockYourBabiesVEVO), Instagram (@rockyourbabies) e Facebook (Rock Your Babies).



"Tanto eu quanto o Julio e o Bruno temos filhos pequenos. A ideia é trabalhar nessa linha instrumental para crianças. Os pais que gostam de futebol e querem passar essa paixão para os filhos, só achavam a versão cantada dos hinos. Não existia a versão de ninar. Começamos a trabalhar nessa ideia no ano passado e lançamos agora nas plataformas", anuncia Pozzani.



Flamenguista, Bruno Gouveia relembra que sua primeira camisa do time teve o escudo bordado por sua avó. "Minha primeira camisa do meu time foi comprada em uma loja, mas sem o escudo, que acabou sendo bordado pela minha avó mais tarde. E esta ideia permeia toda nossa identidade visual neste projeto. A ideia de Carol foi um gol de placa, um alento e tanto para mim", celebra o cantor.



Profissões para quem ama arte



Popularmente, o artista é habitualmente relacionado a celebridades cujos trabalhos estão na televisão ou no cinema. Contudo, a abrangência da profissão vai além podendo estar na arquitetura, moda, artes plásticas ou até mesmo no design.



Exemplos são Oscar Niemayer, arquiteto que ficou conhecido por levar arte às construções do Palácio da Alvorada, Museu de Arte Contemporânea de Niterói, Congresso Nacional e outras importantes construções; Martha Medeiros, estilista brasileira que valoriza a arte das rendeiras do sertão por meio de suas peças originais; e Romero Britto, pintor, escultor e artista plástico brasileiro conhecido por suas obras no estilo pop.



Como podemos ver, a criatividade pode ser uma aliada na profissão e um diferencial para quem quer se destacar inovando ou despertando olhares. Ela está presente em diversos segmentos e, por isso, proporciona oportunidades em distintas áreas. Confira, a seguir, algumas profissões para quem ama arte:

Design de Interiores



Nessa área o profissional usa a criatividade para harmonizar ambientes, planeja cores, materiais, acabamentos e iluminação, procurando conciliar conforto, praticidade e beleza. É responsável por dar um toque de beleza no local adequando o projeto às necessidades, ao gosto e à disponibilidade financeira de cada cliente.



Fotografia



Muitos podem ter acesso a uma câmera fotográfica, mas a arte de fotografar é para aqueles que dominam o uso de máquinas, lentes e filmes e conhece a fundo as técnicas de revelação, ampliação e tratamento de imagens analógicas e digitais dando um toque pessoal ao registrar o que se vê, que pode ser imagens de pessoas, paisagens, objetos, movimentos sociais e esportivos.



Música



Muito mais do que cantar, o bacharel em música pode expor sua criatividade em composições, regências e interpretações de obras. Como compositor, é responsável por criar peças e anotá-las em partituras para ser executadas por instrumentistas e cantores. Como intérprete, há possibilidade de se especializar na execução de determinado instrumento ou dedicar-se ao canto.



Arquitetura e Urbanismo