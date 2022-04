Uemg de Passos vai exigir vacinação na volta às aulas

Blocos da Uemg serão reestruturados; aulas voltam com obrigatoriedade de vacinação para acadêmicos (foto: Acervo da Assessoria de Comunicação Uemg - Passos)

Depois de dois anos operando no ensino por meio remoto, a Uemg (Universidade do Estado de Minas Gerais) em Passos retoma as aulas a partir de 11 de abril. Mas a universidade faz uma exigência: para voltar à vida acadêmica no câmpus, o aluno deve estar vacinado com pelo menos duas doses da vacina contra a COVID-19.



A previsão para o início do primeiro semestre letivo de 2022 é de 11 de abril para os veteranos e 25 de abril para os calouros.



“Para efetuar a matrícula, os estudantes deverão enviar por formulário on-line até o dia 7 de abril os comprovantes de vacinação com pelo menos duas doses”, disse o diretor da UEMG Passos, professor Hipólito Ferreira Paulino Neto.



Além de apresentar, obrigatoriamente, os seus comprovantes de vacinação, os alunos deverão seguir a norma sanitária vigente em Passos: uso da máscara facial, álcool em gel e manter o distanciamento.



A universidade divulgará todos os passos do que pode e o que não pode para conhecimento dos acadêmicos e professores.



Casos como os de quem não quer ou não pode se vacinar por orientação médica estão em discussão. O Conselho Universitário (Conun) optou por solicitar a comprovação de vacinação dos estudantes para que estes possam se matricular na Universidade e frequentar as aulas presenciais na Instituição.



O próximo passo é a decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Coepe), que será responsável pela definição das diretrizes e protocolos para o cumprimento de decisões como esta, sobre a obrigatoriedade da vacina.



O Coepe poderá decidir, por exemplo, que cada unidade da Uemg tenha autonomia para conduzir a situação de quem não pode ou não quer se imunizar.



“Ainda não temos a definição de como serão os procedimentos em relação às pessoas que não se vacinaram por questões de orientação médica, entre outras. Todas as diretrizes e protocolos em relação à comprovação de vacinação serão definidos pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Coepe), unidade colegiada de deliberação da UEMG", disse o Vice-diretor da Uemg Passos, Professor Vinícius de Abreu D'Ávila.



Reformas

Em breve, a estrutura de todos os blocos da Uemg Passos estará revitalizada. A direção da unidade conseguiu a aprovação orçamentária para a execução do projeto de reforma dos ambientes da Instituição.



A verba disponibilizada pelo governo estadual é referente ao orçamento de 2021, no processo de reestruturação dos espaços da universidade serão investidos cerca de R$ 10 mi.