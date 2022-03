Ensino superior tem maioria de calouros na EAD, diz pesquisa

A educação a distância (EAD) apresentou aumento de 428% nas matrículas no ensino superior através dessa modalidade de ensino, nos últimos anos, segundo levantamento da Educa Insights. O avanço representa a democratização de ensino possibilitada pelas aulas on-line.

Flexibilidade para assistir às aulas, mensalidades mais baratas e ausência de gastos com transporte e alimentação fazem da modalidade EAD ser opção para milhares de estudantes. Mesmo antes da pandemia, em 2019 a rede privada de ensino superior já havia registrado o ingresso maior nas vagas das graduações a distância.

Na avaliação do diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (Abmes), Celso Niskier, este é um avanço positivo "porque os cursos têm uma capilaridade maior, chegam onde o presencial não consegue e dão muitas oportunidades de acesso à educação superior para os menos favorecidos economicamente".





Para Niskier, o avanço é resultado do investimento tecnológico que as instituições de ensino vêm adotando. "As instituições investiram muito em software, internet, compraram equipamentos para dar condições de ensino, mas a rede pública patinou um pouco e depende de investimento", avalia.