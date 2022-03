MEC diz que mudanças no Enem estão em discussão

A atualização do Enem será fundamental para garantir às instituições privadas de ensino maior segurança na implementação do Novo Ensino Médio (foto: Marcello Casal Jr/Ag..ncia Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) publicou, nesta terça-feira (15), nota de esclarecimento sobre mudanças para as próximas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo o documento, a atualização do Enem será fundamental para garantir às instituições privadas de ensino maior segurança na implementação do Novo Ensino Médio.