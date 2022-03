Parque Tecnológico de Uberaba abre vagas para bolsistas; uma de R$ 4.100

O Parque Tecnológico de Uberaba está localizado no Bairro Univerdecidade (foto: André Santos/Prefeitura de Uberaba) O Parque Tecnológico de Uberaba abriu três vagas para bolsistas de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação; uma das bolsas, denominada Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (BDCTI), tem o valor de R$ 4.100.



Segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedec) de Uberaba, as bolsas que terão duração de nove meses serão financiadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).



“O projeto das bolsas tem por finalidade permitir a participação de estudantes e/ou profissionais em projetos de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação”, destacou a Pasta.



Segundo o comunicado das bolsas, publicado no Diário Oficial do Município da última sexta-feira (11/3), inicialmente, é necessário o candidato apresentar comprovante de escolaridade e ter o currículo cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq, comprovando a experiência profissional e potencial para executar as atividades em Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI).



Em seguida e até 21 de março, o candidato deve encaminhar seu currículo para o e-mail: tecparqueuberaba.projetofapemig@gmail.com indicando o nível (I, III ou IV) da bolsa que está se candidatando.

Então, ainda conforme a Sedec, o próximo passo é selecionar os aprovados a partir de avaliações do currículo e entrevista.



Confira quem pode se inscrever e quais são as bolsas e seus valores



Para participar da seleção da Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação (BDCT), nível I, no valor de R$ 4.100, o candidato precisa possuir título de doutor em área compatível com as atividades previstas no projeto ou possuir título de graduação, com no mínimo de seis anos de efetiva experiência em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou inovação, preferencialmente, em área de Ciências Biológicas, Bioquímica, Biotecnologia ou cursos relacionados com as atividades específicas do projeto.



Já para concorrer a vaga da BDCTI, Nível III, no valor de R$ 2.200,00, o candidato precisar ser estudante de mestrado em área compatível com as atividades previstas no projeto ou possuir título de graduação, com no mínimo dois anos de efetiva experiência no apoio em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico ou inovação, relacionadas com as atividades do projeto e, preferencialmente, da área de Gestão e/ou Comunicação Social.



E com relação à Bolsa BDCTI, Nível IV, no valor de R$ 1.600, o interessado deve ter título de graduação, preferencialmente, em áreas da Tecnologia da Informação/Engenharias e demais áreas correlatas.