Processo seletivo 2022: IFTM oferece 940 vagas de cursos de graduação

A forma de ingresso em um dos cursos de graduação do IFTM é por meio das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) dos anos de 2010 a 2021 e para portadores de diploma de curso de nível superior (foto: Imagem ilustrativa - vidhyarthidarpan/Pixabay)

Estão abertas até o dia 14 de fevereiro as inscrições, no valor de R$ 50, para 940 vagas de cursos de graduação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM). Clique aqui para se inscrever.