Enem 2021: locais de prova estão disponíveis para quem vai fazer o exame em janeiro

Candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 que farão as provas nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022 já podem conferir os locais de prova. A consulta é feita no Cartão de Confirmação, disponível na Página do Participante, no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).