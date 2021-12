Brazil Conference 2022 seleciona bolsistas de comunicação para cobertura do evento em Boston (foto: Educa Mais Brasil)

A oitava edição da Brazil Conference, realizada anualmente pela comunidade brasileira de estudantes na região de Boston, nos Estados Unidos, está selecionando alunos de graduação de cursos de comunicação para realizar a cobertura do evento, programado para ocorrer nos dias 9 e 10 de abril de 2022. Os aprovados terão todos os gastos de descolamento para Boston pagos pela organização, como visto, passaporte e estadia. As inscrições podem ser feitas até às 23h59min do dia 31 de dezembro de 2021.





Os estudantes selecionados terão como função registrar os bastidores da conferência, assim como cobrir o evento e produzir entrevistas. Podem se inscrever universitários com cidadania brasileira e que tenham, pelo menos, 18 anos completos até 28 de fevereiro de 2022. Não serão critérios para exclusão não ter proficiência em inglês; não possuir visto ou passaporte americano; não possuir equipamentos para a cobertura do evento.





A organização da conferência destaca que serão levados em consideração para admissão pontos como habilidades em comunicação ou audiovisual, pertinência, clareza, criatividade e originalidade da proposta de cobertura do evento, que deve ser indicada no material de inscrição.





Além de hospedagem e custos para deslocamentos como passagens e custos com emissão de passaporte e visto , entre os benefícios para os selecionados estão: alimentação, ingresso para a conferência, imersão, tour em Harvard e MIT e fornecimento dos equipamentos necessários para a realização da cobertura.





Realizada desde 2015, a conferência tem como objetivo discutir ideias que afetarão o Brasil do futuro nas áreas de política, economia, cultura e sociedade. "O evento, pensado em 2014 por estudantes brasileiros de graduação, era a representação de um movimento que queria trazer para Boston, um conhecido polo de conhecimento, intelectuais brasileiros que pudessem discutir os desafios e caminhos possíveis para o país", define a organização.





Inscrição





Estão sendo disponibilizadas duas bolsas divididas nas categorias de comunicação e audiovisual. Além de preencher um formulário com informações pessoais, os estudantes devem preparar um vídeo de apresentação pessoal com duração de 1 minuto, fazer o upload no Youtube como "unlisted" e colocar o link no formulário de inscrição.





É necessário também enviar materiais específicos para cada categoria. Maiores informações, como o detalhe exigido para cada categoria, podem ser conferidas no edital do evento.