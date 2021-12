UFMG divulga calendário letivo para 2022; confira

O primeiro semestre de 2022 terá início em 26 de março e o ano letivo se encerrará no dia 23 de dezembro (foto: Foca Lisboa/UFMG/Divulgação)



O planejamento letivo para 2022 está a todo vapor na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Não à toa, nesta segunda-feira (20/12), a instituição federal divulgou o calendário do período de aulas para o próximo ano. E com uma novidade: agora, depois de dois anos, os estudantes seguirão o calendário padrão da universidade, já que em 2020 e 2021, em razão da pandemia de COVID-19, foi preciso que o período de aulas avançasse para o ano seguinte.

Neste cenário, com as “novas” adaptações ao calendário, conforme nota oficial da UFMG, “foi possível preservar quatro semanas de férias entre os dois períodos letivos, atendendo ao anseio da comunidade acadêmica”.

Ainda em comunicado, a universidade federal mineira afirma que “a Resolução 09/2021 do Cepe, que institui o calendário escolar de 2022, determina que não haverá atividades de avaliação nos cursos de graduação nos dias destinados à Semana do Conhecimento (3 e 4 de outubro e 17 a 21 do mesmo mês). Há datas reservadas para o Festival de Verão (9 a 12 de fevereiro), o Festival de Inverno (2 a 9 de julho) e a UFMG Jovem (22 e 23 de setembro), entre outros eventos”, conclui em nota.