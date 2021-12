Cidades mineiras investem em formação para evitar evasão escolar

Alunos participam de oficinas e palestras sobre empreendedorismo, economia, oratória e motivação (foto: Sebrae Minas/Divulgação) Um projeto do Sebrae Minas em parceria com prefeituras do Sul do Estado pretende reduzir a evasão escolar e criar novas expectativas para o futuro de jovens de Carmo de Minas, Baependi e Itanhandu. A primeira edição do projeto ‘Trilha Educacional’ é direcionada para estudantes de 14 a 18 anos e foi construída por duas empresas de consultorias.

Durante a pandemia, especialmente no pico da doença, o Sebrae Minas foi acionado por prefeituras mineiras que observavam um seguinte dilema enfrentado por jovens: priorizar o trabalho, para contribuir com o sustento da família, ou optar pela escola e ter a chance de transformar o futuro.

Em Itanhandu, por exemplo, a rede municipal de ensino perdeu 45 alunos, segundo informa o secretário municipal de Educação da cidade, Luciano Leite Alves. “Com o projeto [Trilha Educacional] e outras ações da prefeitura, 42 deles retornaram. Apenas 3 continuam evadidos. Uma redução de 93%”, vibra secretário.

“A ideia é fortalecer a importância da escola e fazer com que os estudantes entendam que, mesmo em momentos difíceis, é possível sonhar e ir muito além do que imaginam”, reforça a analista do Sebrae Minas e idealizadora do projeto, Ticiana Lopes.

'Agora está tudo certo'

João Emanuel Laurindo Campos tem 16 anos e afastou dos estudos durante a pandemia. Mas o adolescente decidiu investir na educação para garantir o futuro. “É um caso bem complicado de se dizer. Vários fatores contribuíram para eu interromper meus estudos. Mas agora está tudo certo. Estou estudando normalmente”, diz o adolescente.

João Emanuel participou do projeto em Itanhandu (foto: Sebrae Minas/Divulgação) João é de Itanhandu e participou da primeira edição do projeto ‘Trilha Educacional’, direcionada para estudantes de 14 a 18 anos, que foi construída por duas empresas de consultorias contratadas pelo Sebrae Minas.





O objetivo, segundo o Sebrae, é fazer com que os alunos aprendam técnicas para elaboração de currículos e estratégias para usar o LinkedIn. Para tanto, os estudantes participam de oficinas e palestras gratuitas sobre empreendedorismo, economia, oratória e motivação.

O projeto acontece nesta quarta-feira (1º/12), em Carmo de Minas, e nos dias 7 e 8 de dezembro, em Baependi. A previsão do Sebrae Minas é de que novas turmas sejam abertas em 2022. Quem se interessar deve pedir à prefeitura local para entrar em contato com o Sebrae para que seja realizada uma parceria.