UFTM de Uberaba disponibiliza 364 vagas para quem tem ensino superior

O campus Uberaba da UFTM fica localizado no bairro Nossa Senhora da Abadia, em frente ao hospital da universidade (HC-UFTM) (foto: Edmundo Gomide/UFTM/Divulgação)

Entre 8 e 12 de dezembro, até às 17h, estarão abertas, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), campus Uberaba, as inscrições para os preenchimentos de 364 vagas remanescentes, de 21 cursos de graduação da universidade, na modalidade de Portador de Diploma de Graduação e para o segundo semestre letivo de 2021.Segundo informações da UFTM, podem participar do processo seletivo as pessoas que já concluíram algum curso superior de graduação, seja bacharelado, licenciatura ou tecnólogo.Depois de efetuarem a inscrição no endereço eletrônico e pagarem uma taxa de R$ 75, os candidatos serão ranqueados a partir do desempenho acadêmico e da carga horária cumprida no histórico escolar."A classificação final será obtida pela média aritmética ou pela carga horária do histórico escolar de graduação, conforme número de candidatos inscritos por curso. Será feita listagem única, a partir da classificação de todos os concorrentes, em ordem decrescente da pontuação final", explicou nota da UFTM, campus Uberaba.O resultado final está previsto para 26 de janeiro de 2022, sendo que o requerimento de matrícula, de 27 de janeiro a 1º de fevereiro de 2022.O início das aulas será conforme calendário acadêmico.Mais informações sobre critérios de avaliação e classificação, período de recursos, possibilidade de isenção de pagamento de taxa de inscrição, condições e documentação completa para matrícula, prazos, procedimentos e demais normas, na íntegra neste link