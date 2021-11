Mudanças, certezas e experiências no meio do caminho

Ensino híbrido: estudantes passaram a ter aulas presenciais e intermediadas pela internet no contexto da pandemia de COVID-19 (foto: Colégio Santo Agostinho/Divulgação)







Quase dois anos desde o início da pandemia de COVID-19, a vida escolar começa a voltar aos eixos e o especial Educação do Estado de Minas fala do planejamento para os estudos neste contexto. Escolas, alunos, pais e professores se prepararam para atender às mudanças impostas pela nova realidade, com a adoção de metodologias que transformaram a sala de aula com a intermediação da tecnologia e a inserção de plataformas de aprendizagem.



As matrículas estão sendo feitas para o próximo ano e, entre expectativas, inseguranças e esperanças, o retorno às aulas presenciais se dará com o ensino híbrido, que veio para ficar. Um complementa o outro para melhorar a educação de crianças, jovens e adultos no Brasil.



A maratona do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), primeiro passo para definir os rumos em 2022 de mais de 3 milhões de alunos que se inscreveram para as provas, começa hoje e prossegue no próximo domingo, dia 28, sob o impacto desse modelo.