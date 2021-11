Enem 2021: participantes devem fazer redação no próximo domingo (21) (foto: Educa Mais Brasil)

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, cerca de 101 mil pessoas devem fazer a versão digital da avaliação no próximo domingo (21) e, no total, cerca de três milhões devem fazer o exame. Nesta edição, a redação terá mesmo tema tanto para a versão impressa quanto digital, sendo revelado somente no dia da prova.



Conforme edital do Enem, a redação para ambas as modalidades será aplicada no primeiro dia do exame, juntamente com questões objetivas de linguagens e ciências humanas.



Os candidatos que optaram por fazer a prova digital vão responder às questões objetivas em um computador disponibilizado em um dos locais de prova, que podem ser consultados pelos participantes no cartão de confirmação disponível na Página do Participante, no site do Inep.



Ambas as redações, das modalidades digital e impressa, deverão ser escritas à mão, com caneta de tinta preta fabricada em material transparente.



De acordo com o Portal do Ministério da Educação (MEC), a correção da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é feita com base em cinco competências que devem ser seguidas pelos participantes. São elas:



- ter domínio da escrita formal da língua portuguesa;

- compreender o tema e não fugir do que é proposto;

- selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

- ter conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação e respeito aos direitos humanos.



A professora de redação Letícia Flores explica que a correção da redação do Enem está submetida à norma padrão da Língua Portuguesa e, por isso, nesse caso, os participantes devem evitar escrever a redação usando a linguagem neutra, que ficou popular recentemente na internet.



"A linguagem neutra ainda é vista como desvio de linguagem, um vício da norma padrão, e tratando-se de uma prova o aluno está submetido às normas padrões da língua. Então, pode ser que o aluno perca ponto por usar a linguagem neutra no Enem. Na dúvida, é melhor não arriscar", defende a professora.

Enem 2021



O Enem 2021 está previsto para ser aplicado em dois períodos. Nos dias 21 e 28 de novembro de 2021, para aqueles que se inscreveram na chamada regular da avaliação, e 9 e 16 de janeiro de 2022, para aqueles que se inscreveram na reabertura do cronograma, exclusivamente paraquemteveisenção em 2020, mas não compareceunos dias das provas.



De acordo com o Inep, 3,1 milhões de inscritos devem fazer o Enem 2021. Destes, cerca de 3 milhões vão realizar provas impressas e 68,8 mil farão a modalidade digital. Os itens das duas versões de avaliação serão idênticos, segundo o Inep.



Independentemente da data de aplicação, a prova será composta da seguinte maneira:

1º dia: 45 questões de Linguagens e Códigos + Redação + 45 perguntas de Ciências Humanas