UFLA realiza 1º processo seletivo para o campus de São Sebastião do Paraíso

Campus de São Sebastião do Paraíso abre as portas em 2022 e primeiro edital de curso foi lançado nesta quarta (17/11) (foto: Acervo/MPSSP) A UFLA (Universidade Federal de Lavras) publicou nesta quarta-feira (17/11) o edital do primeiro processo seletivo para o novo campus em São Sebastião do Paraíso, também no Sul de Minas Gerais. Trata-se da admissão no Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia, que será ofertado a partir de 2022 na estrutura.

O Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia e%u0301 um curso superior com o objetivo de formar generalistas com competências que integrem, de forma interdisciplinar, conhecimentos científicos e tecnológicos concentrados na área de Ciências Exatas e em princípios básicos das engenharias.

A estrutura do curso permite, também, o prosseguimento dos estudos em um segundo ciclo de formação profissional, na área de Engenharia (Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica ou Engenharia de Software), bem como no âmbito da pesquisa, por meio do ingresso em programas de mestrado ou doutorado.

Vagas

São disponibilizadas 90 vagas para o primeiro semestre de 2022 na UFLA de São Sebastião do Paraíso. Metade dessas vagas para preenchimento por ampla concorrência e a outra metade reservada a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas.

As inscrições são pelo site da Coordenadoria Geral de Processos Seletivos da UFLA (COPS) , entre os dias 2/12 e 16/12. A taxa de inscrição é de R$ 65. A solicitação de isenção da taxa pode ser feita de 29/11 a 1°/12, também pelo site da COPS. Ao se inscrever, o candidato deve ter concluído, no mínimo, a 3ª série do Ensino Médio cuja modalidade de ensino seja regular (três anos), ou a 4ª série do Ensino Médio cuja modalidade de ensino seja de quatro anos.

A classificação é de acordo com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edições de 2018, 2019 ou 2020, conforme a opção do candidato e os pesos das áreas e as notas mínimas deliberadas pelo colegiado de curso. A tabela com as notas mínimas nas provas e na redação está disponível no edital.