Plataforma on-line disponibiliza curso gratuito de inglês em Libras (foto: Educa Mais Brasil)

Para tornar o conhecimento em inglês acessível para todos os públicos, a plataforma educacional SEDA College disponibiliza de forma gratuita e 100% on-line o Beginners em Libras curso de inglês voltado para deficientes auditivos na Língua Brasileira de Sinais (Libras).





As inscrições são feitas por meio do preenchimento de um formulário com nome completo e e-mail, no site da instituição . Após isso, é importante prestar atenção na caixa de entrada para receber as orientações necessárias para o acesso ao curso.





Durante o programa on-line, o aluno aprenderá a pedir orientações em aeroporto, se localizar, conhecer a linguagem da internet, além de outros contextos onde há demanda do conhecimento do idioma. O curso possui duração de sete horas e é composto por quatro módulos voltados a estudantes com nível básico do idioma .





A instituição ressalta que a formação permite apenas a prática do inglês por meio da leitura e da escrita. Para diálogo ou comunicação, o estudante precisa ter o aprendizado da American Sign Language (ASL), o equivalente da Libras em inglês.





O curso o Beginners em Libras da SEDA é oferecido em parceria com a Ophicina de Inovação, que desenvolveu uma plataforma exclusivamente para surdos e cegos. A ferramenta desenvolvida por eles sincroniza automaticamente os vídeos das aulas, do conteúdo traduzido para a Libras e as legendas.





"Possibilitar ao deficiente auditivo o acesso aos primeiros passos no aprendizado do inglês significa romper barreiras, despertar novos interesses e construir uma ponte que irá conectá-lo com outras linguagens, ampliando o seu conhecimento de mundo", ressalta o CEO do Grupo SEDA, Tiago Mascarenhas. Ele também acrescenta que um dos objetivos da formação é acompanhar o perfil dos usuários de Libras para levantar suas necessidades e, a partir disso, desenvolver novos conteúdos para esse público.