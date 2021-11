Enem pode ter prova específica para cada curso e questões dissertativas a partir de 2024

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) devem passar por mudança a partir de 2024. O exame pode ter uma etapa de conhecimentos gerais e, outra, dividida em quatro áreas profissionais. Também pode haver mudança no tipo de questões que pode passar a ser dissertativo e não apenas de múltipla escolha como é atualmente. Recomendações para a mudança no Enem chegaram ao Conselho Nacional de Educação (CNE) no início dessa semana. O documento está em consulta pública e será votado no conselho em dezembro.