Começa aplicação das provas do Saeb nas escolas públicas e privadas (foto: Educa Mais Brasil)

Começam a ser aplicadas nessa segunda-feira (08) as provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) , em escolas públicas e privadas, em datas e horários agendados pelas instituições de ensino . Nesse ano, cerca de seis milhões de estudantes devem fazer o Saeb 2021, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) .



Nos dias de aplicações, as aulas serão suspensas para as turmas que participarem. Os testes do Saeb deve m seguir até 10 de dezembro de 2021 . Conforme o Inep, u m aplicador do Saeb chegará ao colégio com 30 minutos de antecedência usando máscara de proteção à Covid-19 .



Os resultados preliminares estarão disponíveis para diretores das escolas, no sistema on-line do Inep, até 190 dias após a aplicação dos testes. Com os resultados das avaliações, espera-se produzir indicativos de qualidade de ensino (como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb), monitorar resultados de políticas públicas e diagnosticar dificuldades na aprendizagem das disciplinas.



As provas do Saeb 2021 serão aplicadas para todos os estudantes do 5º e 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio , de escolas públicas que tenham pelo menos 10 matriculados na etapa de ensino . Eles responderão questões de língua portuguesa e matemática .



Amostras de crianças do 2º ano do ensino fundamental de escolas públicas também estão selecionadas para responder às provas, fazendo testes de português e matemática. Já amostras de alunos do 9º ano do ensino fundamental de colégios públicos responderão questões sobre ciências da natureza e ciências humanas.