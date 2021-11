Carreira: ONG oferece curso gratuito de orientação vocacional para pré-vestibulandos

Com videoaulas e ferramentas usadas em processos de mentoria de carreira, o curso gratuito "Decisão de Carreira na Prática", voltado para estudantes que vão fazer Enem e vestibulares, mas que ainda têm dúvidas sobre qual profissão seguir, está com inscrições abertas. O programa é oferecido pelo projeto Na Prática, totalmente on-line. Para ter acesso basta se inscrever no site para participar.