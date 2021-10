Curso gratuito sobre orientação profissional está com inscrições abertas (foto: Educa Mais Brasil)

Descobrir qual carreira combina mais com os seus objetivos pessoais e profissionais é uma tarefa difícil e a decisão não pode ser tomada de um dia para o outro. Diversos fatores precisam ser analisados, afinal, o investimento de tempo e dinheiro é necessário para se especializar e seguir a carreira que mais combina com as características de cada um.





Nesse processo, o caminho mais fácil é descobrir a sua vocação profissional, levando em conta a sua personalidade. Esse termo é usado para determinar a inclinação natural de uma pessoa à determinada profissão, tendo em vista os seus desejos, as habilidades, o estilo de vida e suas preferências.





Para auxiliar quem está precisando de orientação profissional, a Fundação Estudar está com inscrições abertas para o "Decisão de Carreira Prática", um curso online e gratuito. Pessoas de qualquer idade podem participar. Os interessados devem se cadastrar na plataforma: https://conteudos.napratica.org.br/decisao-de-carreira-na-pratica . Ao concluir o curso, os participantes recebem um certificado.





O curso é ministrado em cinco módulos e pode ser assistido em cinco horas ou até em 10 horas. No entanto, o material ficará disponível para o participante acessar na plataforma por até 21 dias. Serão mapeadas as habilidades do participante para facilitar na tomada de decisão sobre a melhor carreira a seguir.





O "Decisão de Carreira Prática" começará com o autoconhecimento, seguindo pelo entendimento do mercado, para finalizar no plano de carreira. O estudante terá a oportunidade de realizar atividades reflexivas, leituras, missões que exigem criatividade e projeção das suas aspirações, assistir vídeos, além de interações no fórum. O conteúdo inclui materiais das universidades de Harvard e Stanford .





Teste vocacional do Educa Mais Brasil





Além do curso da Fundação Estudar, é possível ter direcionamentos sobre a carreira de modo mais rápido através de um teste vocacional. Na internet, é possível encontrar diferentes opções, como o teste vocacional online e gratuito do Educa Mais Brasil.





A ferramenta foi elaborada de acordo com os estudos do psicólogo educacional Howard Gardner, e identifica o seu perfil profissional dentro de oito habilidades intelectuais com base em algumas perguntas simples. Para conferir quais profissões mais combinam com o seu perfil, basta clicar aqui e responder todas as questões. Ao final do teste, são oferecidas bolsas de estudo com desconto de até 70% nos cursos que combinam com suas características.