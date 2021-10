Enem 2021: na reta final, aplicativos podem auxiliar na revisão do conteúdo; veja dicas (foto: Educa Mais Brasil)

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 estão cada vez mais próximas. Previstas para acontecer nos dias 21 e 28 de novembro para quem efetuou a inscrição no período regular, o exame é a principal forma de entrada nos programas governamentais de fomento à educação, como o Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ), o Fundo e Financiamento Estudantil ( Fies ) e o Programa Universidade para Todos ( Prouni ).





Por isso, os estudantes inscritos no Enem precisam se dedicar um pouco mais para manter a rotina de estudos e, assim, conseguir uma boa nota na prova. Para auxiliar, existem diversos aplicativos com conteúdos que são de grande valia para quem deseja complementar as informações.





É possível encontrar diferentes aplicativos que podem ser realmente úteis com conteúdo de qualidade, totalmente gratuitos e até alguns que podem ser usados off-line. Listamos abaixo algumas opções. Confira!





Aplicativo do Enem





O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou conteúdo gratuito de apoio para realizar o Enem. Entre os materiais oferecidos estão todas as provas e os gabaritos dos exames anteriores. O estudante também pode acompanhar tudo por meio do Aplicativo do Enem, disponível no App Store e Google Play .





RevisApp





O RevisApp é um aplicativo com os principais assuntos do Ensino Médio, Ensino Fundamental, Enem e vestibulares apresentados de forma simples, prática e objetiva. A ferramenta para estudo e revisão pode ser usada completamente off-line.





Geekie Games





O Geekie Games, aplicativo de estudos reconhecido pelo Ministério da Educação, reúne videoaulas, simulados, resumos e questões no modelo do Enem. O app traz conteúdo de Química, Matemática, Física, Biologia, História, Geografia, Português, Sociologia, Filosofia e Redação.





Redação Nota 1000





O Redação Nota 1000 é um aplicativo gratuito que oferece conteúdo sobre redação para quem vai prestar o Enem. No app, são explorados os possíveis temas e a visualização de redações anteriores com boas notas.





Vestibulex





Vestibulex foca em quizzes com perguntas oficiais do Enem e de grandes universidades do Brasil. O app fornece muitas opções diferentes de simulados, incluindo a possibilidade de desafiar outros estudantes da plataforma.





Simulado de Espanhol no Enem





Elaborado pelo Escritório de Educação da Embaixada da Espanha, o aplicativo Simulado de Espanhol no Enem apresenta aproximadamente cem questões para ajudar nos estudos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio. O app está disponível gratuitamente no Google Play .





Outras opções para estudar





Além desses aplicativos, existem plataformas que compartilham conteúdos gratuitos que ajudam na rotina de estudos para o Enem. Uma delas é o Guia Enem , que reúne os principais assuntos cobrados na avaliação de forma resumida. No site, os candidatos podem conferir as principais matérias que estão presentes no Enem e em outros vestibulares, como: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Física, Química, Biologia e Inglês.





Oferecido pelo Educa Mais Brasil, o Guia pode ser usado como material de apoio por estudantes do Ensino Fundamental e Médio como também o público geral para pesquisas, revisão de conteúdos e resumos. Outro material do Educa é o Me Explica! , uma série de vídeos especialmente produzidos para o YouTube com dicas de professores de diversas matérias.