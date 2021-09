100 anos de Paulo Freire: Google faz homenagem ao educador

'100º aniversário do Paulo Freire', diz Doodle em homenagem ao educador (foto: Divulgação/Google)

Educador brasileiro reconhecido no Brasil e também fora do país, Paulo Freire recebeu uma homenagem do Google neste domingo (19/9), dia em que completaria 100 anos de idade. Freire estampa o Doodle - versão modificada do buscador de notícias e informações - da presente data.