Falha em sistema do Inep expôs dados de cinco milhões de estudantes

De acordo com a denúncia, invasores poderiam ver o cadastro completo dos estudantes, incluindo CPF e data de nascimento (foto: The Hack/Reprodução) Mais de cinco milhões de estudantes brasileiros e estrangeiros podem ter tido dados expostos na internet, de acordo com o site especializado em segurança digital The Hack. É que foi descoberta uma falha no sistema onde estão salvas as informações do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). A vulnerabilidade foi revelada nesta segunda-feira (6/9).









Entre as informações que podem ser vistas estão nome completo, CPF, nome da mãe, data de nascimento e dados escolares - além do boletim de desempenho dos exames. Com esses dados, é possível que sejam cometidas inúmeras fraudes e estelionatos. É por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados prevê punições, como multa de até R$ 50 milhões, para empresas privadas ou órgãos públicos que deixem cadastros dos usuários expostos na rede.





O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsáveis pelos exames, informaram ao The Hack que não divulgarão nota oficial sobre a vulnerabilidade, uma vez que não foram comprovados usos maliciosos dos dados.





O Correio também entrou em contato com a autarquia e com o MEC para pedir esclarecimentos sobre o assunto, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.