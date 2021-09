Cursos na área de Design são oferecidos gratuitamente pela IBM em parceria com a Adobe

Além dos cursos gratuitos, uma credencial digital para os programas de edição da Adobe também está sendo oferecida. As especializações são ofertadas através do programa IBM SkillsBuild for Students, disponíveis em inglês, português do Brasil e espanhol. Os alunos também têm acesso a conteúdos com curadoria de ferramentas de criatividade padrão da indústria, como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Adobe InDesign.