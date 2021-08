ONG oferece aulas gratuitas de preparação para o Enem 2021 (foto: Educa Mais Brasil)

A Organização Não-Governamental (ONG) Edukai está oferecendo 300 vagas em seu intensivo on-line de preparação gratuita para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Serão contemplados estudantes do ensino médio e quem já concluiu essa etapa de formação em escolas da rede pública e de cursinhos populares de todo o país.





Interessados devem realizar as inscrições através do formulário eletrônico, até a próxima sexta-feira, 27. As aulas serão ministradas por professores voluntários, de segunda a sexta-feira, no período de 30 de agosto a 12 de novembro.





Caso o número de inscritos ultrapasse o de vagas, serão priorizados os estudantes que estão no último ano do ensino médio e que estão inscritos na edição do Enem deste ano. Além das aulas, os vestibulandos terão acesso a listas de exercícios, monitorias, aulas gravadas e dicas para auxiliar nos estudos e obter um bom desempenho na prova.





Sobre a Edukai





Com atuação em diversos estados do país, a ONG Edukai é formada por 43 universitários de diferentes faculdades que visam preparar estudantes da rede pública de ensino do Brasil para os diversos processos seletivos existentes. Estima-se que a instituição já contribuiu para a formação de mais de 11 mil alunos em São Paulo, Goiânia, Distrito Federal, João Pessoa e Manaus.





Sobre o Enem 2021





As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos domingos 21 e 28 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal. Os candidatos vão responder 180 questões de quatro áreas de conhecimento, além de desenvolver uma redação.