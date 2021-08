Projeto seleciona universitários para viver experiência como diplomata

Estão abertas as inscrições para o programa de monitores do projeto MONUEM-ERESP para o segundo semestre de 2021, que seleciona estudantes universitários para levar o conceito de Modelo de Nações Unidas para as escolas da rede pública.





As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto de 2021. O candidato precisa acessar a página do MONUEM - ERESP e enviar e- mail para projetos@globalattitude.org.br, com o título "Monitor(a) Voluntário". É necessário redigir no corpo do e-mail um parágrafo com a motivação para participar do projeto e incluir um currículo como documento anexo.