Ensino Superior: estudantes optam por retorno gradual e híbrido, afirma pesquisa da Abmes (foto: Educa Mais Brasil)

Com o avanço das vacinações contra a Covid-19, a maioria dos estudantes (55%) do ensino superior prefere o retorno gradual com aulas presenciais e remoto em dias alternados, é o que aponta a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (Abmes), divulgada na última terça-feira (10). O levantamento foi feito entre 28 de julho e 4 de agosto de 2021.



Para o segundo semestre desse ano, 84% dos estudantes entrevistados pela pesquisa disseram que pretendem fazer a renovação da matrícula, enquanto 15% têm interesse em continuar estudando mas não sabem se farão a rematrícula. Já 1% afirmou que pensa em desistir dos estudos, sendo a falta de renda o principal motivo.





O ensino híbrido é visto como opção para os estudantes (52%) que preferem priorizar aulas práticas em sala de aula. Já 38% dos entrevistados responderam que todas as disciplinas deveriam migrar para o ensino híbrido.



Ainda conforme a pesquisa, entre os entrevistados vacinados com, pelo menos, a primeira dose da vacina, 43% preferem que todas as aulas sejam escalonadas. Mas para 47% apenas as aulas práticas devem fazer parte do cronograma.



O segmento de faculdades e universidades no Brasil tem 94,9% da sua oferta feita por instituições privadas, segundo o mais recente Censo da Educação Superior, divulgado em outubro de 2020, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Em relação às matrículas, as instituições privadas representaram 75,8% em 2019, das quais 35% se referem à modalidade a distância (EAD) e 65% presencial.

