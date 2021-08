Ministro da Educação: 'Reitor de universidade não pode ser esquerdista'

O ministro falou também sobre temas como o retorno às aulas (foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O ministro da, Milton Ribeiro, disse nesta segunda-feira (9/8), em entrevista ao programa “Sem”, “da TV Brasil”, que reitores das universidades federais não podem ser 'esquerdistas, nem lulistas'.

“Alguns optaram por visões de mundo socialistas. Não precisa ser bolsonarista. Mas não pode ser esquerdidas, nem lulista. Reitor tem que cuidar da educação e ponto final. E respeitar todos que pensam diferente. As universidades federais não podem se tornar comitê político, nem direita, muito menos de esquerda”, afirmou.

Milton Ribeiro disse ainda que tem bom diálogo com cerca de 20 a 25 reitores, das 69federais, e que levou dez deles para conversar com o presidente Jair Bolsonaro.

O ministro falou também sobre temas como o retorno às aulas, ensino técnico, o diálogo com reitores das instituições federais de ensino superior, a autonomia universitária e o sobre livros didáticos.

Ribeiro lembrou que ele assumiu a pasta no meio de uma pandemia e disse que seu grande desafio foi a sua relação com os alunos, tanto da educação básica quanto do ensino superior, e o retorno às aulas. “Eu, enquanto educador, sei quanta falta faz, quanta perda das faltas de aulas, das escolas fechadas. Esse foi meu grande desafio”.

O ministro também anunciou que, em um prazo de um ano a um ano e meio, uma disciplina de educação financeira deve começar a ser oferecida para alunos da educação básica. “Acabamos de fazer um convênio com a CVM [Comissão de Valores Mobiliários]. Em um primeiro momento, no MEC é tudo [para] médio e longo prazo, nós vamos capacitar 500 mil professores para que eles possam entrar, depois de um ano, um ano e meio, com essa matéria, vamos usar essa palavra, no ensino das crianças”, disse.

