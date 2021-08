Inclusão: escolas do país devem adotar Libras como primeira língua

Um projeto de Lei que garante a educação bilíngue nas escolas brasileiras foi sancionado na última terça-feira (03). A medida instituída determina o tratamento da educação bilíngue de surdos como uma modalidade de ensino independente, com a Língua Brasileirade Sinais ( Libras ) como primeira língua e o Português escrito como a segunda.





A nova modalidade de ensino atenderá às especificidades de todos os estudantes e deve ser iniciada ainda na educação infantil estendendo-se até o final da sua vida escolar. Isso beneficiará estudantes surdos, surdocegos, com deficiência auditiva, sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com deficiências associadas ou, ainda, que tenham optado pela modalidade bilíngue e o português escrito como segunda língua.