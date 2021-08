Encceja 2020: confira data de aplicação e conteúdos para estudar para o exame (foto: Educa Mais Brasil)

As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020, que foram adiadas para esse ano por causa da pandemia de Covid-19, estão se aproximando. Os estudantes inscritos de todo país devem realizar o exame em 29 de agosto, nos turnos da manhã e da tarde, nos horários de 9h às 13h e de 15h30 às 20h30. Os gabaritos das provas deverão ser divulgados no dia 1º de setembro.



De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 1,6 milhão de participantes estão confirmados. Do total de inscritos, 301.438 buscam acertificação para o ensino fundamentale 1.328.608 para o ensino médio.



O exame é voltado para quem não concluiu os estudos na idade apropriada. Por meio do Encceja, os participantes têm a oportunidade de conseguir a certificação tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio.



Para quem está se preparando para as provas, napágina do Inepestão disponíveis apostilas gratuitas, além das provas de anos anteriores e dos respectivos gabaritos.



Como funciona a prova do Encceja 2020?



O Encceja é composto por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha e uma redação. Aqueles que desejam obter a certificação do ensino fundamental farão provas de ciências naturais e matemática pela manhã e de língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física, redação, história e geografia à tarde. Para obter essa certificação, o estudante precisa ter pelo menos 15 anos completos no dia do exame.



Já os que desejam um certificado do ensino médioresponderão questões de ciências da natureza e matemática pela manhã e linguagens, redação e ciências humanas à tarde. Para fazer essas provas é preciso ter pelo menos 18 anos completos.



Para conseguir a certificação é necessário atingir uma pontuação mínima de 100 pontos em cada prova objetiva. No caso da redação que vale de 0 a 10, a média é de 5 pontos. Os candidatos que conseguirem nota mínima em uma ou mais de uma, mas não em todas as áreas, terão direito a uma declaração parcial de proficiência, ficando isento de realizar as provas da área que já foi aprovada em edições futuras.



De acordo com o Inep, além de possibilitar que os estudantes sejam certificados e sigam adiante em suas trajetórias educacionais, o exame oferece parâmetros para autoavaliação que podem orientar os inscritos na continuidade da formação e na colocação no mercado de trabalho.