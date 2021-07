Cadetes do ar: mais de 17 mil jovens fazem prova da Epcar neste domingo

As aulas, para os aprovados em todas as fases, começam em 15 de janeiro de 2022 na sede da instituição em Barbacena (foto: EPCAR/Divulgação)

A primeira etapa do exame de admissão na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) vai reunir 17.500 candidatos em 16 cidades do Brasil neste domingo (4/7). As aulas, para os aprovados em todas as fases, começam em 15 de janeiro de 2022, na sede da instituição, em Barbacena.

exames terão início às 9h. Os candidatos devem verificar o local e setor de prova disponibilizados no Em todas as cidades, osterão início às 9h. Os candidatos devem verificar o local e setor de prova disponibilizados no site da Epcar

Ao todo, a escola preparatória disponibiliza 130 vagas. Desse total, 110 são destinadas para o sexo masculino e as 20 restantes para o sexo feminino. Os alunos, além da formação no ensino médio, recebem preparo militar durante três anos. O objetivo é capacitá-los para o ingresso na Academia da Força Aérea (AFA).

Nesta primeira fase, o processo seletivo é composto de provas escritas de língua portuguesa, matemática e língua inglesa. O candidato também fará o exame de redação, mas o mesmo só será corrigido se obtiver aproveitamento satisfatório conforme as determinações do edital

As próximas etapas contemplam o processo de inspeção de saúde; exame de aptidão psicológica; teste de avaliação do condicionamento físico; procedimento de heteroidentificação complementar para candidatos negros que optarem pelo sistema de reserva de vagas; e validação documental.

Orientações gerais aos candidatos

Os candidatos devem comparecer aos locais de prova portando documento de identidade. Para a realização dos exames, somente serão aceitas canetas esferográficas com tinta azul ou preta.

O uso de brinco, piercing, boné e relógio não será permitido. Já telefones celulares deverão ficar desligados e guardados em local indicado pela comissão fiscalizadora do exame.

O uso de bebedouros coletivos não será permitido, devendo o candidato, caso queira, levar sua própria bebida em garrafa transparente. Além disso, seguindo os protocolos sanitários de combate à COVID-19, os candidatos só poderão acessar os locais dos exames usando máscara de proteção.