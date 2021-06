Enem 2021: não isentos pagarão R$ 85; boleto deve ser quitado até 19 de julho (foto: Educa Mais Brasil)

As inscrições para oExame Nacional do Ensino Médio (Enem) começam nesta quarta-feira, 30, e estarão disponíveis até o próximo dia 14 de julho. Aqueles candidatos que não tiveram o direito ou não conseguiram aprovação da isenção da taxa de inscrição terão que pagar 85 reais para participar da avaliação.



A Guia de Recolhimento da União (GRU), mais conhecida como oboleto do Enem, poderá ser paga até o dia 19 de julho. Lembrando que os isentos, obrigatoriamente, também precisam realizar as inscrições para o exame. As provas, tanto para a versão digital como para a impressa, serão aplicadas dias 21 e 28 de novembro.



Oboleto do Enem 2021é gerado de forma automática pelo sistema ao finalizar a inscrição. O participante deve baixar o documento e fazer o pagamento até a data estabelecida, em qualquer banco, casa lotérica, aplicativos bancários ou agência dos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos por esses correspondentes bancários.



Caso necessário, o candidato pode realizar a2ª via do boleto. Para fazer a reimpressão é preciso acessar aPágina do Participantee gerar novamente a GRU Cobrança. A inscrição será confirmada somente após o processamento do pagamento da taxa de inscrição.



O Enem é a maior prova de acesso ao ensino superior do país. Com o resultado da avaliação é possível pleitear o ingresso em cursos de graduação oferecidos por instituições públicas e privadas. Os principais processos seletivos são os dos programas do governo Prouni, Sisu e Fies. Além disso, atualmente 50 universidades portuguesas aceitam a nota do exame para acesso aos seus cursos.



Cronograma Enem 2021



Inscrições: 30 de junho a 14 de julho

Pagamento da inscrição: até 19 de julho

Pedido de atendimento especializado: 30 de junho a 14 de julho

Pedido de tratamento pelo nome social: 19 a 23 de julho