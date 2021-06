Sensação de despreparo e falta de foco são preocupações no Enem 2021; saiba como evitar (foto: Educa Mais Brasil)

Entre 10 possíveis candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sete não se sentem preparados para participar da segunda edição da avaliação realizada em plena pandemia de covid-19, como aponta a pesquisa Juventudes e a Pandemia, realizada pelo Conselho Nacional da Juventude (Conjuve).





O levantamento que ouviu cerca de 68 mil jovens com idades entre 15 e 29 anos também mostra que seis em cada 10 estudantes (57%) pensaram em desistir da prova neste ano na edição de 2020, esse percentual foi de 49%.





O estudante Samuel Bassalo, 21 anos, pretende cursar a graduação em Psicologia e o Enem é a sua principal chance. Embora ele não seja um desses jovens que pensam em desistir da avaliação esse ano, a apreensão é grande. "O vírus ainda não foi embora, nem todos estão vacinados e é bem complicado porque todo mundo acaba sendo exposto. Na edição passada, eu compareci e foram poucas pessoas na minha sala, tinham apenas duas ou três comigo", conta.





Conciliar as demandas do dia a dia, como os estudos, com a pandemia é desafiador, mas ele segue tentando estudar o máximo que pode. "Porque é a oportunidade que tenho, como estudante negro, de escola pública e de baixa renda, para alcançar meu objetivo de vida. Quero conhecimento, quero me especializar, quero atuar na área que eu gosto", explica.





Uma das principais portas de entrada do ensino superior do país, o Enem, além de avaliar o conhecimento escolar do aluno, aprendido durante todo o ensino médio, também é conhecido por testar os estudantes a partir de outros aspectos como: capacidade de concentração, ter foco e motivação para prova. E isso é algo que já se torna um desafio ainda na preparação para a prova.





"Para o estudo pro Enem, principalmente estudo on-line, o foco e a motivação são dois fatores de sucesso. Não existe uma fórmula milagrosa pra ser aprovado a não ser estudar realmente, né? E é um grande desafio pros estudantes manter esse foco e essa motivação nesse atual momento", comenta André Corleta, professor de matemática e diretor de produtos do Me Salva!, plataforma virtual de ensino focada na aprendizagem de diferentes processos seletivos e vestibulares.





Para André, uma das formas de ter mais motivação na preparação para o Enem e diferentes provas é quebrar a lógica de que a hora de estudar tem que ser uma rotina quadrada, com as mesmas metodologias sempre.





"Existe um mito entre os estudantes de que a rotina de estudos precisa ser sempre igual. Toda semana vai ser a mesma coisa, mesma disciplina depois da outra. Mas, no ambiente on-line a gente não tem mais isso. O estudante pode criar o seu próprio horário, pode montar o seu próprio cronograma. Não seguindo uma rotina chata, sempre igual, mas com essa liberdade de adaptá-la sua a sua realidade. Isso já ajuda bastante na manutenção dos focos", explica o professor André.





Na plataforma, além de todo o conteúdo dos cursos, há mentores que conversam diretamente com os estudantes. Nesses papos são alinhados expectativas e resultados, assim como são indicados caminhos para que os estudantes possam se sentir melhores no andamento dos estudos.





"O contato humano a gente entende que ele é fundamental pro aprendizado, né? Para o desenvolvimento do aluno, dentro do Me Salva!, a gente tem os produtos mais especializados, que inclui mentorias. Então o estudante, além de ter todo o conteúdo do cursinho online, ele tem um mentor de estudos, a gente vai conversar com ele, individualmente toda semana", complementa André.





Educa Mais Brasil disponibiliza materiais gratuitos de estudo para o Enem





Parceiro do Me Salva! no oferecimento de bolsas de estudo com desconto para cursos pré-vestibulares, o Educa Mais Brasil também disponibiliza em seu site diferentes materiais gratuitos para se preparar para o Enem.





Um deles é o Guia Enem, uma ferramenta completa com todos os principais assuntos cobrados na avaliação de forma resumida. O Guia pode ser usado como material de apoio por estudantes do ensino fundamental e médio como também o público geral para pesquisas, revisão de conteúdos e resumos.





Em 2020, o Guia Enem recebeu 1,5 milhão de acessos mensais. Para Amanda Galindo, gerente de Marketing do Educa Mais Brasil, o grande volume de acessos é uma boa resposta para a equipe de produção de conteúdo, mostra o valor do material elaborado para quem busca maneiras de complementar os estudos gratuitamente para o Enem, podendo se sentir mais preparados para a prova.





"Ficamos altamente satisfeitos com os resultados do Guia Enem. É muito gratificante saber que estamos contribuindo para um desempenho educacional na sociedade. Afinal, temos certeza que o ensino abre portas! Seja por meio das nossas bolsas de estudo ou pelo uso da plataforma, nossa intenção é sempre agregar e democratizar o conhecimento para transformar vidas através da educação", complementa Amanda.