Curso gratuito para pais e educadores é oferecido pela Universidade de Orlando (foto: Educa Mais Brasil)

Um curso gratuito e exclusivo para pais e educadores brasileiros está sendo oferecido pela instituição norte-americanaFull Sail University, da Universidade de Orlando. Através do programa Escola da Família, mais de 50 horas de conteúdos estarão disponíveis em português.



Na especialização será possível debater sobre as constantes transformações no mundo da educação, principalmente no contexto da pandemia, onde os desafios se tornaram ainda maiores. Em cada encontro, os profissionais oferecerão aos participantes uma provocação, visando edificar e explorar os variados temas voltados para a família e a educação em geral.



Serão abordados temas como: Qual o papel da família na educação; Como conhecer uma escola; Carreiras e habilidades; Carreiras na economia criativa; Educação bilíngue e internacional; Educação empreendedora; Autoconhecimento e Criança e a natureza. Em todos esses temas será possível entender, também, qual o papel da família e dos educadores na educação de crianças e jovens.



Interessados podem se inscrever através do site da instituição. O programa está disponível naplataforma digital da universidade. Os participantes recebem certificados de conclusão por módulo, cada vez que concluem uma etapa, e podem receber um certificado de conclusão do programa completo, caso finalizem todos os módulos do programa.





Sobre a Full Sail University