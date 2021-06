Plataforma de ensino virtual do SEST SENAT disponibiliza cursos gratuitos (foto: Educa Mais Brasil)

Cursos a distância nas áreas de Administração, Financeira e Logística estão sendo oferecidos gratuitamente na plataforma do Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT).





Para participar, é exigido apenas que os alunos tenham um dispositivo que pode ser celular, computador ou tablet com acesso à internet. Cada curso possui uma carga horária que varia de acordo com cada formação. Ao final, o estudante pode imprimir um certificado 100% gratuito e válido para todo território nacional.





O ensino virtual é uma modalidade de educação democrática, pois permite ao aluno maior flexibilidade de tempo para estudo, organizando melhor seus horários. Nesse cenário, os cursos on-line e gratuitos SEST SENAT são ofertados em um ambiente virtual de aprendizagem moderno e interativo.





Todas as opções disponíveis podem ser conferidas no endereço https://ead.sestsenat.org.br/cursos. Abaixo, separamos três opções de cursos disponíveis na plataforma EAD, para quem deseja adquirir novos conhecimentos e habilidades. Confira:





1 Administração Financeira com Foco em Investimento

O estudante desse curso gratuito do SEST SENAT irá conhecer, de forma prática, sobre balanço patrimonial e fluxo de caixa, observando os objetivos do demonstrativo de resultados e analisando seus dados, a fim de promover o sucesso do seu negócio.





2 5S no Escritório

O conteúdo desse curso tem como objetivo ensinar a deixar o ambiente de trabalho limpo e organizado, utilizando a metodologia japonesa dos 5S e como é possível mudar o comportamento a fim de manter a limpeza e a organização no escritório ou em outros espaços profissionais.





3 Administração de Terminais e Armazéns

Durante o curso, o estudante aprenderá sobre as funções dos terminais e armazéns, como estão classificados e a importância da sua organização para a estocagem e armazenagem. Compreenderá, ainda, o que é necessário para tomar decisões corretas sobre o gerenciamento de um armazém ou terminal.