MEC abre 20 mil vagas para curso de Alfabetização Baseada na Ciência

Interessados devem se inscrever através do site . As aulas acontecerão através da plataforma da autarquia. Os participantes que se inscreverem a partir de agora terão acesso a todo o conteúdo já oferecido pelo curso, que tem carga de 180 horas.





O curso é dividido em cinco partes e tem como objetivo atualizar os conhecimentos dos professores alfabetizadores sobre o ensino da educação básica para crianças nos primeiros anos de escolaridade no país. A formação pretende, ainda, identificar as necessidades de formação dos professores no que diz respeito ao ensino da leitura e escrita, para assim promover as práticas de alfabetização no Brasil.